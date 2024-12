Atletas baianos serão homenageados em premiação realizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro

Cinco atletas baianos de destaque nas modalidades de maratona aquática, canoagem, ciclismo e boxe serão premiados no Prêmio Brasil Olímpico 2024 (PBO), que ocorre nesta quarta-feira (11), a partir das 19h, no Espaço Vivo Rio, no Rio de Janeiro. Promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) desde 1999, o evento celebra os melhores atletas do ano em esportes olímpicos.

A Bahia será representada na premiação deste ano com cinco atletas reconhecidos por suas conquistas. A primeira é ciclista Paola Reis, que pela quarta vez, recebeu o prêmiode melhor atleta de BMX Racing, sendo a terceira conquista consecutiva; o segundo é o também ciclista Ulan Galinski, estreante nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que leva o primeiro troféu PBO de sua carreira; a terceira é a maratonista aquática Ana Marcela Cunha, veterana, heptacampeã mundial, e conquista o prêmio pela 12ª vez como melhor atleta de águas abertas; o quarto é Isaquías Queiroz, medalhista de prata em Paris 2024, celebrando a sua 11ª vitória como melhor atleta de canoagem velocidade; a quinta é a boxeadora Bia Ferreira, pugilista destaque no boxe, homenageada pelo COB pela sexta vez.

Vale lembrar que Paola Reis e Ulan Galinski são beneficiários do Programa Bolsa Esporte, uma iniciativa do Governo da Bahia, coordenada pela Sudesb (Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia), vinculada à Setre (Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte).

BALANÇO DOS JOGOS DA JUVENTUDE

No dia seguinte, na quinta-feira (12), às 9h, o COB realiza uma reunião para avaliar a edição 2024 dos Jogos da Juventude, realizada em novembro, em João Pessoa/PB. O encontro contará com representantes dos 26 estados e do Distrito Federal, além de discutir o planejamento para a competição escolar de 2025. O professor Álvaro Gonçalves, chefe da delegação baiana, representará o estado. Em 2024, os atletas da Bahia conquistaram um total de 12 medalhas, sendo cinco ouros, três pratas e quatro bronzes.