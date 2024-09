Atletas de projeto sobre Judô UFSB, conquistam medalhas em competição regional

No domingo (16) a cidade de Canavieiras sediou a IXI edição da Copa de Judô. Com o apoio do Governo do Estado, da Sudesb, da Federação Baiana de Judô e da Prefeitura Municipal daquele município, a associação Nissei de Judô reuniu 500 atletas para uma das competições mais tradicionais da região Sul da Bahia. O projeto de Extensão Universitária Judô UFSB para a comunidade foi representado por dois atletas e conquistou a medalha de bronze com Jordan Borges (Sênior, – 81kg) e a medalha de ouro com Riquelme Medeiros (Sub 21, -66kg).

Sediado no Campus Paulo Freire, em Teixeira de Freitas, o Projeto Judô UFSB para a comunidade oferece treinamento de alto rendimento para jovens e adultos a partir de 15 anos de idade e tem como um dos objetivos principais desenvolver a máxima eficiência, utilizando a força de forma inteligente (Seiryoku Zenyo) de judocas iniciantes e/ou experientes que queiram se especializar nos: fundamentos, filosofia, treinamentos, disciplina e diferentes níveis de Judô.

Além disso, o projeto firmou parceria com a Academia Taïso Judô a fim de proporcionar o desenvolvimento mútuo (Jita Kyoei) de praticantes de Judô da cidade de Teixeira de Freitas nas mais diversas idades (crianças, jovens, adultos). Os treinos são abertos, gratuitos e ocorrem 3 vezes na semana (segunda, quarta e sexta), sempre das 11:30 às 12:30, no Laboratório de Práticas Corporais do Complexo 1 da UFSB (Praça Joana Angélica, nº 250, Bairro São José, Teixeira de Freitas, CEP: 45988-058).

Informações: [email protected]

Coordenação: Prof. Rafael dos Prazeres (Faixa preta, 2º Dan)