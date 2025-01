Atletas do Distrito Federal são aprovadas em seletiva do Praia Clube

Duas atletas juvenis do voleibol feminino do Distrito Federal, foram selecionadas para integrar as categorias de base do Praia Clube, uma das maiores equipes da modalidade no país e bicampeã na Superliga, com direito a sete finais nos últimos oito anos.

As ponteiras Yasmin Frota, de 12 anos, e Ana Clara Neiva, de 14 anos, que atuavam pelo Colégio Seriös, foram aprovadas na seletiva, que aconteceu entre os meses de setembro e dezembro do ano passado. Na primeira fase, as atletas enviaram vídeos de suas atuações, e depois, nos dias 16 e 17 de dezembro, fizeram treinamentos específicos e jogos-treinos na Arena Dentil, casa do time em Uberlândia.

Os treinamentos com o novo time estão previstos para começar em fevereiro, onde elas também irão viver a nova rotina de estudos. Yasmin atuará com o time Sub-14 e Sub-15. Já Ana Clara fará parte do elenco Sub-16.

Yasmin começou no vôlei com 10 anos, e, pelo Seriös, foi tricampeã invicta dos Jogos Escolares do Distrito Federal. Ela comentou sobre a felicidade em defender um novo clube e dar um passo rumo à carreira profissional. “Minhas expectativas são as melhores possíveis, estou muito animada para representar um dos melhores times do Brasil. Isso é muito importante para mim como atleta”, disse.

Ana Clara começou mais tarde, aos 11 anos, e teve como motivação a tia e a mãe, que foram atletas da modalidade. Ela conta que pensa em se destacar e chegar à Seleção Brasileira de vôlei. “Espero melhorar tecnicamente e evoluir como atleta. Meu objetivo é chegar à Seleção Brasileira e construir uma carreira de sucesso no vôlei”, expressa.