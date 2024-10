Atletas, personalidades e clubes lamentam morte de Maguila, lenda do boxe brasileiro

A morte de Adilson Maguila Rodrigues, ocorrida nesta quinta-feira (24), gerou uma onda de tristeza em todo o Brasil. O ex-pugilista, conhecido por sua trajetória marcante no boxe, foi homenageado por diversos fãs e colegas da modalidade, que relembraram sua importância no cenário esportivo nacional. Acelino Popó Freitas, tetracampeão mundial, expressou seu pesar pela perda, ressaltando que Maguila sempre foi uma fonte de inspiração e superação em sua vida. Robson Conceição, atual campeão mundial, também se manifestou, afirmando que o Brasil perde um verdadeiro ídolo que abriu portas para o boxe no país.

Esquiva Falcão, medalhista olímpico, destacou o legado deixado por Maguila, que serviu de motivação para muitos jovens atletas. O governador Tarcísio de Freitas e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) também se uniram às homenagens, reconhecendo a relevância do pugilista para o desenvolvimento do esporte no Brasil. A Confederação Brasileira de Boxe lamentou a morte de um dos maiores nomes da história do boxe nacional. Clubes de futebol, como Corinthians, Palmeiras e Santos, também se manifestaram, enviando mensagens de apoio e carinho à família de Maguila.

O Corinthians, em particular, relembrou a conquista do cinturão mundial em 1995 e as lutas memoráveis que o pugilista travou contra grandes nomes da modalidade. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, destacou que Maguila é um símbolo de orgulho para o esporte brasileiro, representando um exemplo de determinação e perseverança.

