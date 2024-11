Atlético de Alagoinhas: Albino Leite planeja construção do CT e quer Carcará com calendário nacional

Na última quinta-feira (14), Albino Leite, presidente do Atlético de Alagoinhas, marcou presença no conselho técnico do Campeonato Baiano 2025. Com campanhas de segunda parte da tabela de classificação nas últimas duas disputas do Baianão, o mandatário do Carcará pregou renovação para alçar voos maiores no próximo ano e alcançar números semelhantes ao desempenho em 2021 e 2022, recortes anuais que o Atlético terminou o torneio como campeão estadual.

“É difícil se manter no topo. Você precisa renovar, precisa vender jogadores e renovar novas safras que tem no mercado. Então esse ano nós viramos a chave. Estamos trabalhando para ganhar calendário no ano de 2025, estamos montando uma equipe forte e competitiva. Vamos buscar estar entre os quatro colocados”, afirmou Albino Leite.

Ao ser perguntado sobre a criação do centro de treinamento do Alagoinhas Atlético Clube, Albino confirmou que o clube se movimenta para o início da construção do CT.

“O centro de treinamento é um sonho do Atlético. É um sonho da comunidade esportiva de Alagoinhas, é notório. Conseguimos vender o nosso terreno, agora estamos fechando todos nossos processos nas negociações e esperamos que em janeiro de 2025 a gente comece a terraplanagem”, explicou o presidente.

O Carcará já tem adversário definido para a primeira rodada do Campeonato Baiano em 2025. Na estreia, o Atlético de Alagoinhas vai receber o Colo-Colo, atual campeão da segunda divisão do Baianão, no Estádio Carneirão. A previsão de data para a partida é de que aconteça no dia 12 de janeiro, domingo.