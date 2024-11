Atlético de Alagoinhas anuncia atacante André Funé para 2025

Na noite desta sexta-feira (22), o Alagoinhas Atlético Clube anunciou a contratação do atacante André Funé para a temporada de 2025. O jogador é o sexto atleta do setor ofensivo contratado pelo Carcará na sequência.

O jovem atleta de 20 anos passou por quatro times na categoria sub-20. Olímpia (SP), Fernandópolis (SP), Operário (MS), Comercial (MS) fazem parte do currículo de André na divisão de base. Pelo profissional, Funé fez sua estréia em 2024, atuando no Águia Negra (MS), onde ele marcou um gol em sete jogos.

O Carcará já tem seu primeiro adversário do Campeonato Baiano 2025 definido. O Atlético de Alagoinhas vai receber o Colo-Colo, atual campeão estadual da segunda divisão, diante do seu torcedor no Estádio Carneirão. A previsão da data da realização da partida está entre os dias 11 e 12 de janeiro. Futuramente a Federação Bahiana de Futebol dará mais detalhes sobre a tabela de partidas.