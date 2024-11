Atlético de Alagoinhas anuncia atacante para temporada de 2025

Na tarde desta quinta-feira (21), o Atlético de Alagoinhas anunciou a contratação do atacante Mosquito para o ano de 2025. O jogador já é a terceira novidade no setor ofensivo da equipe, numa série de comunicados que se iniciou com a informação da chegada de Wesley Pratti.

O jogador de 23 anos coleciona passagens por clubes como Taquaritinga (SP), Mauá (SP) e Tupynambás (MG), além de ter passado pela base da Portuguesa Santista e Penapolense (SP). Matheus Bispo construiu boa parte da carreira no futebol paulista. Esta será a primeira vez que o atleta vai atuar por um time baiano.

Dedicando toda sua atenção ao Campeonato Baiano de 2025, o Carcará já tem seu primeiro adversário do Baianão definido. O Alagoinhas Atlético Clube vai receber o Colo-Colo, atual campeão da segunda divisão do estadual, no Estádio Carneirão. A data da partida tem previsão para o dia 11 ou 12 de janeiro. Futuramente, a Federação Bahiana de Futebol vai dar mais detalhes sobre a tabela de jogos.