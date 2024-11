Atlético de Alagoinhas anuncia atacante Rykelm para temporada 2025

Na tarde deste sábado (23), o Atlético de Alagoinhas anunciou oficialmente, por meio de suas redes sociais, a contratação do atacante Rykelm Valverde para o ano de 2025. O atleta vai fazer parte do plantel que vai disputar o Campeonato Baiano.

Velho conhecido do torcedor, o jogador de 23 anos volta ao Carcará depois de passar por empréstimo por equipes como Atlético Gloriense (SE), Grapiúna e Zumbi (AL). Pelas duas últimas equipes, Rykelm somou 19 jogos e cinco gols.

O jovem atleta do setor ofensivo chega para compor o elenco que vai competir pelo estadual em 2025. O Atlético já tem adversário definido na primeira rodada do Baianão. O Carcará vai receber o Colo-Colo, atual campeão da segunda divisão do Baiano, no Estádio Carneirão. A previsão da data da realização da partida está entre os dias 11 e 12 de janeiro. Futuramente a Federação Bahiana de Futebol dará mais detalhes sobre a tabela de jogos.