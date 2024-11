Atlético de Alagoinhas anuncia contratação de nova comissão técnica do clube

Com 5 contratações de vez, o Alagoinhas anunciou, nesta quinta-feira (7), a nova comissão técnica do clube. O time nomes para os cargos de supervisor técnico, auxiliar, coordenador técnico, preparador físico e preparador de goleiros.

O novo membro do Carcará, Willy, já passou por clubes como Vasco, Avaí e Paraná, nos mais de 20 anos de experiência no futebol e no futsal. Já o auxiliar Rodrigues, possui bagagem por ter atuado no Náutico, Vitória e mais alguns clubes do Pernambuco e da Paraíba.

O coordenador Ferreira foi campeão Baianão da Série A com o Colo-Colo de Ilhéus em 2005 e, também, possui trabalhos no Vitória, assim como no Flamengo de Guanambi.

Rodrigo Mariano, novo preparador físico da equipe, chega com a experiência de ter representado o Náutico, Campinense-PB e Botafogo-PB e, assim como Matheus Câmara, o preparador de goleiros, chegaram no Alagoinhas para preparar os jogadores para os duelos do Campeonato Baiano de 2025.

A Federação Bahiana de Futebol ainda não revelou o calendário do próximo ano. As equipes que participarão da primeira divisão do torneio serão: Atlético de Alagoinhas, Bahia, Barcelona de Ilhéus, Colo-Colo, Jacobina, Jacuipense, Jequié, Juazeirense, Porto-BA e Vitória.