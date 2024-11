Atlético de Alagoinhas anuncia zagueiro ex-divisão de base do Bahia para 2025

O Atlético de Alagoinhas anunciou, por meio das redes sociais, na manhã desta terça-feira (12) a contratação do zagueiro Lucas Sales. Formado nas divisões de base de Fluminense e Bahia, ele chega para reforçar a defesa do Carcará na próxima temporada.

Com 24 anos, Lucas disputou a última temporada por três clubes: América-PE, Feirense e Pombal EC. Ao todo, atuou em 19 partidas e marcou três gols, participando do Campeonato Paraibano, da segunda divisão do Baiano e da Série A3 do Pernambucano.

O jovem zagueiro é o nono reforço do setor defensivo do Carcará para a disputa do Baianão 2025. Além dele, já foram anunciados os goleiros Fábio Deós e Renan Pereira, os laterais Dávisson, Juan Costa, Caíque e Victor Luiz, e os zagueiros Jadson Sergipano e Israel.