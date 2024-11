Atlético de Alagoinhas anuncia zagueiro Jadson Sergipano para Baianão 2025

O Atlético de Alagoinhas anunciou, nesta segunda-feira (11), a contratação do zagueiro Jadson Sergipano, de 32 anos. O jogador já conquistou a 3ª divisão do Campeonato Goiano e a Série C do Catarinense.

Durante sua carreira, Jadson coleciona passagens pelo Sousa, ASA, Camboriú, Juazeiro, Operário, URT, Barcelona de Ilhéus, e mais diversos outros clubes.

O novo atleta do Carcará já atuou por 7 partidas no Campeonato Baiano, e chegou a marcar um gol. Ainda sem data para começar, a Série A do Baianão contará com Atlético de Alagoinhas, Bahia, Barcelona de Ilhéus, Colo-Colo, Jacobina, Jacuipense, Jequié, Juazeirense, Porto-BA e Vitória.