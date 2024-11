Atlético de Alagoinhas anuncia zagueiro Matheus Souza, ex-Vitória

O Atlético de Alagoinhas anunciou, nesta quarta-feira (13), o volante Andrey Gradici e o zagueiro Matheus Souza, ex-jogador do Vitória. Ambos os jogadores estarão reforçando o Carcará na próxima temporada.

O atleta de 27 anos passou pela base do Fluminense-RJ e atuou por clubes como Flamengo de São Paulo, Serra Macaense, Santa Cruz, Santa Maria e outros times.

Já o defensor de 26 anos, revelado pelo Vitória, foi destaque pela Seleção de Simões Filho e ainda atuou pelo time português Caçadores das Taipas.

A Federação Bahiana de Futebol ainda não revelou o calendário do próximo ano. As equipes que participarão da primeira divisão do torneio serão: Atlético de Alagoinhas, Bahia, Barcelona de Ilhéus, Colo-Colo, Jacobina, Jacuipense, Jequié, Juazeirense, Porto-BA e Vitória.