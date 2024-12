Atlético de Alagoinhas vence Feirense em preparação para 2025

No último sábado (21), o Atlético de Alagoinhas recebeu o Feirense em seu em seu terceiro jogo-treino em preparação para o Baianão 2025, no Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro, o Carneirão. A partida terminou em 7 a 0 para o Carcará.

Rick Sena marcou dois dos gols que ditaram a goleada do Atlético sobre o Feirense. Geovane, Kauã, Mateus, Rykelm e Mosquito também foi marcaram. O Carcará de Alagoinhas ainda deve realizar mais uma partida amistosa antes de encerrar sua pré-temporada. O time vai receber o Jacuipense no Estádio Carneirão, no próximo sábado (28).

O Alagoinhas Atlético Clube já realizou quatro jogos nesta pré-temporada. Primeiro venceu a equipe sub-20 do Vitória por 2 a 1, em seguida enfrentou a Catuense e ganhou de 4 a 0. E por último, o time derrotou o Feirense com este placar elástico de 7 a 0.

Com data e horário definidos, o Atlético de Alagoinhas tem conhecimento de sua missão na primeira rodada do Campeonato Baiano 2025. O Carcará vai receber o Colo-Colo no Estádio Carneirão, no próximo dia 11 de janeiro, às 18h30.