Atlético de Alagoinhas x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vitória encara o Atlético de Alagoinhas nesta quarta-feira (8), às 19h15, no Carneirão, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. O Leão entra em campo pressionado pelos resultados ruins, e sob a ameaça de não se classificar para o mata-mata do estadual pelo quinto ano seguido. O triunfo sobre o Jacobinense deu um respiro, mas a situação ainda está distante de ser tranquila.

À beira do campo, estará o interino Ricardo Amadeu. O técnico Léo Condé foi anunciado como substituto de João Burse, mas só estreará na próxima rodada. O Vitória tem sete pontos no Baianão, e entra na rodada na 7ª colocação. Já o Atlético de Alagoinhas, atual campeão, tem oito pontos e começa na 5ª posição.

Transmissão:

A partida será transmitida pela TVE Bahia, tanto na televisão aberta como no canal de YouTube da emissora.

Prováveis escalações:

Atlético de Alagoinhas: Fábio Lima, Paulinho, Caíque, Gilmar e Juninho; Lucas Alisson, Ramirez, Matheus Sabiá e Gustavo; Emerson e Jarles. Técnico: Zé Carijé.

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Gegê e Diego Torres; Dibble, Léo Gamalho e Thiago Lopes. Técnico: Ricardo Amadeu (interino).

Arbitragem:

O árbitro da partida é Marielson Alves Silva. Ele será auxiliado por Edevan de Oliveira Pereira e Jucimar dos Santos Dias.