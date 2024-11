Atlético de Madrid expulsa nove torcedores por violência e racismo

O Atlético de Madrid tomou a decisão de expulsar permanentemente nove torcedores após uma investigação sobre incidentes de violência e racismo que ocorreram entre o final de setembro e o início de outubro. “Durante este mês, o nosso Departamento de Segurança trabalhou na identificação dos envolvidos nestes acontecimentos, revendo todos os materiais audiovisuais à sua disposição e em colaboração com a Polícia, finalizando este processo com a abertura de um processo de expulsão permanente de 9 sócios por atos classificados no regulamento interno do clube é muito sério”, explicou o Atlético de Madrid em seu site. Esses eventos culminaram em sanções severas ao clube, incluindo o fechamento de um setor do estádio por três partidas, após o clássico contra o Real Madrid, realizado em 29 de setembro. Durante o jogo contra o rival, torcedores lançaram objetos em campo, o que gerou uma série de penalidades.

Em 2 de outubro, em uma partida no estádio do Benfica, novos episódios de comportamento racista foram registrados, levando a uma multa ao Atlético. Diante da gravidade das situações, o clube decidiu conduzir uma investigação interna. A apuração resultou na identificação dos torcedores envolvidos nos atos de discriminação. “Mais uma vez reiteramos a nossa mais veemente condenação a qualquer manifestação de violência e o nosso compromisso de lutar contra este tipo de atitudes, que não têm lugar no futebol, não representam o sentimento geral dos nossos adeptos e mancham a imagem do Atlético de Madrid”, ele apontou.

*Reportagem produzida com auxílio de IA