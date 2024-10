Atlético-GO demite técnico Umberto Louzer

O Atlético-GO confirmou a saída do treinador Umberto Louzer, que estava prestes a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. “O Atlético Goianiense informa a saída do técnico Umberto Louzer O clube seguirá até o fim do Campeonato Brasileiro sob o comando da comissão técnica permanente”, diz o texto divulgado pelo clube. A equipe, que ocupa a última posição na tabela, será dirigida pela comissão técnica permanente, sob a supervisão do auxiliar Anderson Gomes, até o término do torneio. Louzer assumiu o comando do time em agosto e, durante sua passagem, participou de 11 jogos. O desempenho foi abaixo das expectativas, com apenas três vitórias, um empate e sete derrotas. Atualmente, o Atlético-GO soma 22 pontos, o que o coloca a cinco pontos do Cuiabá, que está em 19º lugar. A decisão de demitir Louzer reflete a situação crítica do clube na competição, que luta para evitar o rebaixamento. A nova gestão interina buscará reverter a trajetória negativa e tentar conquistar pontos importantes nas rodadas finais do campeonato.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA