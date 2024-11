Atlético-GO é o primeiro clube rebaixado do Brasileirão 2024; entenda

O Dragão é o atual lanterna do Brasileirão com 26 pontos conquistados e possui nove para disputar. Como o Juventude, que tem doze pontos a mais que o Rubro-Negro Goiano, é o primeiro time fora da zona, não há mais chances de alcançá-lo.

O Campeonato Brasileiro confirmou no último sábado (23) o seu primeiro rebaixado para a Série B. Após ser derrotado para o Palmeiras no Antônio Accioly pelo placar de 1 a 0, o Atlético Goianiense não possui mais chances matemáticas de escapar da zona de rebaixamento.

Durante a campanha na competição, o Atlético venceu apenas seis vezes, com oito empates e 20 derrotas. No seu comando técnico, foram quatro treinadores diferentes: Jair Ventura, Vagner Mancini, Umberto Louzer e Anderson Gomes, este último assumindo interinamente. Os próximos compromissos do Atlético-GO – já rebaixado – são contra Vasco da Gama, Fortaleza e Bahia, nas rodadas 36, 37 e 38, respectivamente.

Na briga contra o rebaixamento, o Cuiabá empatou com o Juventude neste sábado e segue na vice-lanterna. Caso perdesse o confronto no Alfredo Jaconi, o Dourado seria também rebaixado ao lado do Dragão. Red Bull Bragantino e Criciúma – ambos com 37 pontos – completam a zona da degola.