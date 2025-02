Atlético-MG bate Athletic e vence a segunda no Campeonato Mineiro

Em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro, Atlético-MG e Athletic se enfrentaram no Mineirão. Com gol de Hulk, o Galo venceu e segue invicto na competição.

O primeiro tempo foi de domínio do Atlético Mineiro. Logo no início da partida, Rubens finalizou para a defesa de Jefferson e, alguns aos nove minutos, voltou a exigir o goleiro do Athletic em cabeçada perigosa na grande área.

O Galo voltou a assustar aos 18 minutos, em cabeçada do zagueiro Lyanco que passou rente ao travessão. A primeira grande chance do Athletic aconteceu já na reta final da primeira etapa quando Welinton Torrão teve a bola para abrir o placar, mas cabeceou mal e desperdiçou grande oportunidade para o time de São João Del Rei.

No apagar das luzes, o craque do Galo brilhou para tirar o zero do placar. Após jogada de Scarpa, o meio-campista cruzou para a área e encontrou Hulk, que só teve o trabalho de receber, deixar a zaga para trás e tirar do goleiro do Athletic.

No começo do segundo tempo o Athletic foi para cima em busca do empate. Logo aos quatro minutos, Wallisson roubou a bola na entrada da área e chutou forte para o gol, mas Everson fez grande defesa.

A reposta do Galo veio apenas aos 23 minutos com Júnior Santos. Em lance perigoso na área, o atacante do Atlético em cima de Jefferson e no rebote Scarpa carimbou na zaga. No bate e rebate, a bola voltou novamente para Júnior Santos que dessa vez chutou e a bola desviou no zagueiro Edson.

Com o triunfo, o Atlético-MG assumiu, de forma provisória, a liderança do grupo A do Mineiro com 10 pontos. São duas vitórias e quatro empates em seis partidas disputadas.

O próximo adversário do Atlético-MG será o Cruzeiro, no domingo (9/2), no Mineirão, a partir das 16h. Já o Athletic pega o Uberlândia no Parque do Sábia, no mesmo dia, a partir das 16h.