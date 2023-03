Atlético-MG derrota Carabobo e avança na pré-Libertadores

O Atlético-MG não teve dificuldades para garantir sua vaga na segunda fase da pré-Libertadores. Empurrado pela torcida, o Galo venceu o Carabobo, da Venezuela, por 3 x 1 em partida disputada nesta quarta-feira (1º/3). Os gols foram marcados por Hulk, Paulinho e Edenilson. Pernía marcou o gol da equipe venezuelana.

Não demorou para que a equipe mineira tivesse sua vantagem garantida. Com 17 minutos do primeiro tempo, após bastante pressão, Hulk e Paulinho já tinham marcado para a equipe do Brasil. A equipe do Carabobo conseguiu crescer na reta final dos 45 minutos iniciais e nos acréscimos, Pernía fez para os visitantes.

Só que logo no início da segunda etapa, o próprio Pernía foi expulso logo aos 3 minutos após acertar o rosto de Hulk. Com um a mais, o Galo controlou a partida. Com 26, Edenilson recebeu e ampliou a vantagem. Dez minutos depois, Patrick foi derrubado e o juiz marcou pênalti. Vargas bateu, mas mandou para fora.

Agora, o Atlético-MG espera o vencedor do embate entre Millionarios e Universidade de Quito.