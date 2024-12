Atlético-MG desiste de efeito suspensivo e não terá torcida em jogo que pode definir seu rebaixamento

O Atlético-MG confirmou que o jogo contra o Athletico-PR, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (8), será realizado sem a presença de torcida na Arena MRV. A decisão ocorre após o clube desistir do pedido de efeito suspensivo no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), devido à falta de tempo hábil para organizar a operação de venda de ingressos, conforme estabelece a Lei Geral do Esporte. A punição foi aplicada em decorrência de incidentes ocorridos na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, incluindo arremesso de bombas e objetos, tentativa de invasão ao gramado e cantos homofóbicos.

Originalmente, o clube havia sido condenado à perda de seis mandos de campo, convertidos em três jogos com portões fechados e três com público restrito a mulheres, idosos, crianças, adolescentes de até 16 anos e pessoas com deficiência. Este será o terceiro e último jogo do Galo sem torcida, após cumprir a pena nas partidas contra Botafogo e Juventude. Além da perda de mandos, o clube foi multado em R$ 198 mil.

WhatsApp

O Atlético agora aguarda o julgamento de seu recurso no Pleno do STJD para tentar reduzir as sanções. O duelo contra o Athletico-PR, válido pela 38ª rodada do Brasileirão, acontece às 16h. Se perder, o Galo terá que torcer para que o Red Bull Bragantino não vença o Criciúma, em Bragança Paulista, ou para que o Fluminense não some ao menos um ponto diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Todos os jogos da rodada derradeira do campeonato serão realizados no mesmo horário.

Veja a nota do Atlético-MG

Diante da ausência de manifestação do STJD sobre o pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Clube, e sobre os esclarecimentos solicitados em relação à punição aplicada, o Galo deverá jogar a partida deste domingo (8/12) com portões fechados, cumprindo o terceiro… pic.twitter.com/x4C3ZLeWFE — Atlético (@Atletico) December 6, 2024

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA