Atlético-MG oferece apoio a fotógrafo ferido na final da Copa do Brasil e diz ter localizado os infratores

O CEO do Atlético-MG, Bruno Muzzi, anunciou que o clube se compromete a oferecer suporte ao fotógrafo Nuremberg José Maria, que ficou ferido durante a final da Copa do Brasil. Nuremberg sofreu a fratura de três dedos do pé e passou por uma cirurgia após ser atingido por uma bomba em meio a um tumulto gerado por torcedores que invadiram o campo. Muzzi revelou que a Polícia Militar deteve 16 torcedores, sendo que 12 deles foram presos por incitação ao tumulto e por injúria racial. O Atlético-MG está colaborando com as investigações e já está considerando implementar medidas para reforçar a segurança no estádio, incluindo a possibilidade de instalar vidros nas arquibancadas.

O CEO expressou sua preocupação com a hostilidade enfrentada pela delegação do Flamengo e criticou a decisão de tocar o hino do Atlético durante a premiação do rival. Ele ressaltou a importância de um aumento no efetivo policial durante os jogos, afirmando que a segurança deve ser uma prioridade das autoridades competentes. Além disso, a Arena MRV foi interditada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o que significa que o Atlético-MG terá que realizar suas próximas partidas como mandante fora de Belo Horizonte e sem a presença de torcedores. Essa medida visa garantir a segurança e a ordem durante os eventos esportivos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA