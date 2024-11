Atlético-MG sai na frente, mas São Paulo busca empate no Brasileirão

Alucinante. No Morumbis, São Paulo e Atlético-MG fizeram a última partida deste sábado (23/11), em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes empataram em 2 x 2. Fausto Vera contra e André Silva marcaram os gols do Tricolor Paulista. Paulinho fez os dois para o Galo

Com o resultado, o São Paulo se manteve na 6ª colocação. Já o Atlético-MG ganhou uma posição e agora é o 10º na tabela.

Resumo da partida

O primeiro tempo foi de muitos gols no Morumbis. Com apenas 34 segundos de jogo, Hulk chutou forte, Rafael deu rebote e Paulinho abriu o placar para o Atlético-MG. No prejuízo, o São Paulo partiu para o ataque criando chances. Só que na bola parada, mais uma vez Paulinho deixou o dele, 2 x 0.

Pouco tempo depois o Tricolor Paulista contou com a sorte. Fausto Vera acabou fazendo gol contra após cobrança de escanteio. O jogo caminhava para o intervalo, até que Lucas deu ótimo passe para André Silva, que não desperdiçou e deixou tudo igual.

Na segunda etapa, as duas equipes mantiveram uma postura mais equilibrada, dando menos espaços. O jogo ficou mais disputado, com os dois times cometendo mais faltas e criando menos chances de gol do que no primeiro tempo.