Ato de Bolsonaro será continuação do 8 de Janeiro, diz Lindbergh

Deputado afirma que evento do ex-presidente na av. Paulista tem objetivo de “atacar” democracia e exigir anistia para “golpistas”

Deputado Lindbergh Farias (foto) declara que ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e apoiadores “investem em um novo golpe” Mateus Mello/Poder360 – 14.dez.2023

PODER360 24.fev.2024 (sábado) – 16h49



O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) disse neste sábado (24.fev.2024) que o ato promovido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcado para domingo (25.fev) na avenida Paulista, em São Paulo, será a continuação do 8 de Janeiro. Depois de 8 dias da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023, apoiadores de Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília (DF).

“Investem em um novo golpe, com o apoio de políticos e empresários de extrema direita”, declarou o petista em seu perfil no X (ex-Twitter). Para Lindbergh, o objetivo do ato do ex-presidente é “atacar” o STF (Supremo Tribunal Federal) e as instituições democráticas, exaltar o “mito” (em referência a como os apoiadores chamam Bolsonaro), criticar a Justiça e exigir anistia para os “golpistas”.

O deputado afirmou que os apoiadores de Bolsonaro se apresentam “cinicamente” como patriotas e usam o dinheiro público do Fundo Partidário para promover um “atentado” contra a democracia. “É assim que a serpente do fascismo cresce. Fingindo que não é serpente”, declarou.

Ao convocar a manifestação, o ex-presidente afirmou que o evento tem o objetivo de defender o Estado democrático de direito e a si próprio de “todas as acusações” que têm sofrido nos últimos meses. Bolsonaro é alvo da operação da PF (Polícia Federal) Tempus Veritatis e teve seu passaporte apreendido.

O ato será pago pelo pastor Silas Malafaia. O líder religioso disse que vai utilizar dinheiro próprio para custear os equipamentos utilizados na manifestação em São Paulo –os valores vão de R$ 90.000 a R$ 100 mil.

ATO DE BOLSONARO O evento deste domingo (25.fev) será em frente ao Masp, na avenida Paulista, em São Paulo. Segundo Fabio Wajngarten, advogado e assessor de Bolsonaro, são esperadas 700 mil pessoas.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), confirmou neste sábado (24.fev) sua participação na manifestação. São esperados outros 3 governadores. O de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), está nos Emirados Árabes, mas antecipou a volta ao Brasil para participar do evento. Além dele, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), disseram que também irão.

A manifestação também deve contar com a presença de ao menos 11 senadores e 92 deputados federais.

