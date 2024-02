Ato de Bolsonaro terá Michelle, oração e 2 trios na Paulista; entenda

Autoridades presentes serão separadas em grupos, com pulseiras; evento terá poucos discursos e custou cerca de R$ 100 mil, segundo Silas Malafaia

Na foto, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) abraçado com a mulher e ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro Zack Stencil / PL – 29.jul.2023

Caio Vinícius Sarah Peres 25.fev.2024 (domingo) – 10h00



A manifestação bolsonarista deste domingo (25.fev.2024) terá divisão de autoridades em 2 trios elétricos e poucos discursos. O evento é às 15h, na altura do Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), na avenida Paulista, em São Paulo. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro inicia o ato e deve fazer uma oração e fala rápida aos apoiadores.

O evento foi organizado e integralmente pago por Silas Malafaia. Em entrevista ao Poder360, o pastor afirmou ter gasto quase R$ 100 mil para que o ex-presidente ” [Jair] Bolsonaro possa se defender das acusações injustas que vem sofrendo”. Também disse que o ato é para todos os brasileiros que lutam “pelo verdadeiro Estado democrático de Direito”.

As mais de 100 autoridades presentes serão separadas em 2 grupos: os que subirão no trio “Demolidor” –o maior–, onde estará o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e os que ficarão no veículo auxiliar, o trio “Katrina”.

“Os caminhões ficarão cruzados na avenida, em formato de “L”. Em nenhuma manifestação nossa o caminhão anda, isso é parada gay. A nossa é com caminhão parado. Também não vai ter isso de todo mundo falando. Faço meus eventos sempre pensando no povo, que está em pé. Portanto, será um ato enxuto”, afirmou.

Deputados estaduais e vereadores não devem ter espaço nos trios. O “Demolidor” comporta mais de 100 pessoas, no entanto, só 70 subirão. Já o trio “Katrina”, que tem capacidade para 100, contará com 90 autoridades.

De acordo com Fabio Wajngarten, advogado e assessor de Bolsonaro, são esperados 700 mil manifestantes. Para o pastor Silas Malafaia, “o povo na rua é um sinal de poder e de mostrar que não estamos alienados”.

O líder religioso ainda afirmou que “o povo é o supremo poder. Quem é que movimenta centenas de milhares? Será uma mensagem de que estamos vendo todo o filme que está sendo construído”.

