Ato no Rio “escancara alinhamento do bolsonarismo” com Musk, diz Gleisi

Presidente do PT afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro “insufla os ataques” ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes

A deputada Gleisi Hoffmann (foto) comentou sobre a manifestação pró-Bolsonaro no Rio em publicações no X (ex-Twitter); manifestação reuniu aproximadamente 40.000 a 45.000 pessoas Poder360/Sérgio Lima- 1º.dez.2022

PODER360 21.abr.2024 (domingo) – 21h37



A presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), deputada Gleisi Hoffmann (PR), afirmou neste domingo (21.abr.2024) que o ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), realizado em Copacabana, no Rio, “escancarou o alinhamento total do bolsonarismo” com o empresário Elon Musk.

“O bilionário Musk é o novo ídolo dessa gente que praticou e quer voltar a praticar tortura, censura e ditadura, agora fantasiados de defensores da liberdade”, afirmou a deputada em publicação no X (ex-Twitter).

Hoffmann também disse que Bolsonaro “insufla os ataques” ao STF (Supremo Tribunal Federal) e ao ministro Alexandre de Moraes.

“Covarde como sempre, o inelegível segue terceirizando os ataques, cada vez mais insolentes, para o tal Malafaia. A ‘liberdade de expressão’ que eles querem é para seguir mentindo e solapando as instituições democráticas. Só não vê quem não quer”, afirmou.

Em outra publicação na rede social, a presidente do PT fez comentários sobre o discurso de Bolsonaro na manifestação. Disse que o ex-presidente foi declarado inelegível “porque violou a lei e apostou que ficaria impune”.

Em suas declarações no ato deste domingo (21.abr), Bolsonaro falou sobre a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de torná-lo inelegível e de aplicar multa de R$ 22,9 milhões contra a coligação do ex-presidente, Pelo Bem do Brasil, depois que o grupo entrou com um pedido para invalidar votos registrados em 279 mil urnas no 2º turno das eleições presidenciais de 2022.

O ex-presidente também citou Musk. Disse que o empresário mostrou para o mundo a deterioração da democracia brasileira.

“É o homem que teve a coragem de mostrar –já com algumas provas, outras virão com toda certeza– para onde a nossa democracia estava indo. O quanto de liberdade já perdemos. E eu peço agora, respeitosamente, uma salva de palmas para Elon Musk”, afirmou.

O aceno ao empresário foi uma estratégia adotada pelo entorno do Bolsonaro para promover uma repercussão do ato em Copacabana no cenário internacional. Ele tem sido crítico às medidas restritivas do ministro Alexandre de Moraes a perfis considerados extremistas nas redes.

Leia a íntegra do discurso de Bolsonaro em ato no Rio. Assista (34min25s):

Leia mais sobre o ato no Rio:

Ato de Bolsonaro no Rio teve de 40.000 a 45.000 pessoas; “Se algo ruim acontecer comigo, não desanimem”, diz Bolsonaro; Elon Musk mostrou para onde a democracia estava indo, diz Bolsonaro; “Pacheco é frouxo, covarde e omisso”, diz Malafaia em ato; Brasil precisa de homens com testosterona como Bolsonaro, diz Nikolas; Michelle defende política “feminina, e não feminista” em ato no Rio; Veja imagens aéreas do ato pró-Bolsonaro deste domingo, no Rio; Veja imagens do ato de Bolsonaro em Copacabana, no Rio; Bolsonaro exalta jornalista português em ato: “Nos deu voz na Europa”; Malafaia critica Moraes e chama investigações contra Bolsonaro de “farsa”; Tarcísio falta a ato de Bolsonaro; Castro e Jorginho não discursam; Bolsonaro fez do PL o maior partido do Brasil, diz Valdemar.