Sindicalistas e apoiadores de causas trabalhistas se reuniram nesta sexta-feira (15) em frente à prefeitura de Feira de Santana e pediram o fim da escala 6 para 1. O encontro fez parte de uma mobilização nacional em defesa da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que sugere o fim do escalonamento de apenas um dia de descanso para trabalhadores.

Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o ato foi anunciado pelo vereador Jhonatas Monteiro (Psol), durante uma sessão da Câmara de Vereadores do município. Monteiro declarou que o objetivo do encontro era chamar a atenção da sociedade feirense com o intuito de discutir a jornada de trabalho, que tem sido exaustiva para a média dos trabalhadores.