Ator comemora retorno às novelas depois de descobrir tumor no cérebro

Nesta segunda-feira (28/1), Pablo Sanábio usou as redes sociais para anunciar sua volta para a televisão. O ator vai entrar em Garota do Momento, trama das 18 horas da TV Globo, como Onofre. Ele já estava escalado para o elenco quando descobriu um tumor no cérebro, mas teve que adiar o trabalho para iniciar o tratamento.

“Estar em cena é uma das coisas que mais me deixa com a sensação de vida e depois da questão de saúde que eu tive, viver é o que eu mais vou fazer todos os dias”, escreveu na legenda de uma foto no Instagram, onde aparece caracterizado com o personagem.

Ao jornal O Globo, Sanábio abriu o coração e comemorou: “É uma emoção muito forte retornar ao trabalho. Isso que aconteceu comigo me fez enxergar a vida por uma outra ótica. Todos os dias eu agradeço pela família e pelos amigos que eu tenho.”

O artista deu detalhes de como descobriu a doença. “Eu estava lendo uma mensagem no WhatsApp e, de repente, não conseguia entender o que estava escrito. Passou e achei que fosse uma crise de ansiedade. No dia seguinte, fui ao mercado e não sabia por que tinha ido até lá. Cheguei em casa e não sabia onde era a escola da minha filha, nem como pedir um carro de aplicativo”, lembrou.

1 de 3 Pablo Sanábio e o marido Marcelo Luiz Nascimento (1) Foto: Rrprodução 2 de 3 Marcelo Luiz Nascimento e Pablo Sanábio com a filha Manuela Foto: Rrprodução 3 de 3 Pablo Sanábio e o marido Marcelo Luiz Nascimento Foto: Rrprodução

Ele ainda contou como foi a reação do companheiro, Marcelo Luiz Nascimento, com quem tem Manuela, de sete anos: “Meu marido falou para eu ir ao quarto e descansar. Poucos minutos depois, comecei a ter convulsões. Aí fui para o hospital e descobri que tinha uma lesão cerebral, mas eles não conseguiam identificar o que era.”

Por fim, Pablo Sanábio explicou que está lutando, com otimismo e esperança, para se recuperar por completo. “Fiz um combinado com a vida: vou viver muito. Tenho muito o que fazer aqui. Continuo fazendo uma quimioterapia mais leve, de forma oral, mas é algo bem mais tranquilo. Estar gravando traz a sensação de que a minha rotina está voltando ao normal”, concluiu.

Veja a publicação de Pablo Sanábio: