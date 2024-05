Ator da Globo está obcecado por Maya Massafera, diz colunista

Maya Massafera apareceu com um grande buquê de rosas e despertou a curiosidade de seguidores. Ela compartilhou uma foto com o presente e agradeceu, mas fez mistério sobre a pessoa que enviou as flores.

No entanto, existem pistas sobre o remetente. De acordo com o Portal Leo Dias, a pessoa que enviou o presente para Maya seria um ator da TV Globo.

Maya-Massafera-Emagrecimento

Saiba como Maya Massafera emagreceu 30 kg durante transição de gênero

Maya Massafera

Maya Massafera

Maya Massafera

Maya Massafera

Maya Massafera

O artista estaria obcecado pela influenciadora e teria entrado em contato com diferentes amigos dela para tentar uma aproximação. Ainda não há informações sobre e reciprocidade do interesse.

Saiba como Maya Massafera emagreceu 30 kg durante transição de gênero Maya Massafera revelou o seu novo visual recentemente e chocou a internet. Entretanto, uma coisa chamou a atenção de seus seguidores: a magreza. A influencer e youtuber, antes da transição de gênero, apresentava músculos. Após uma dieta rigorosa, ela emagreceu 30 kg.

“Foram 7 meses de uma dieta forte. Nos primeiros meses ela mal saia da cama. Teve muita disforia e os hormônios eram fortes”, declarou uma amiga, em entrevista ao Portal Léo Dias.

A disforia é um mal-estar psíquico que se caracteriza com a mudança repentina e transitória de ânimo e traz sentimentos como tristeza, pesar, angústia e pode estar acompanhado de depressão.

Ao ser questionada sobre o uso de Ozempic, remédio associado ao emagrecimento, amigos de Maya Massafera negaram. Ela fez uso de doses elevadas de hormônio feminino. “Foi tudo na base da dieta. E não foram 25kg como estão falando por aí, foram 30kg”, completou.

Proibida de dar entrevistas Maya Massafera tem se mantido em silêncio desde que apareceu nas redes sociais, pela primeira vez, após a transição de gênero. Ela compartilhou os primeiros cliques com o resultado dos procedimentos no último dia 9 e movimentou a web.

A falta de explicações, relatos e entrevistas, no entanto, tem um motivo. De acordo com o Portal Leo Dias, ela está em negociação com diferentes plataformas de streamings para um possível documentário sobre a transição.

Todo o processo teria sido registrado em vídeo, e uma negociação estaria em andamento para que ela ceda os materiais a um streaming. Enquanto não há uma decisão, uma das exigências das plataformas seria o silêncio total sobre como foi a transição de gênero.