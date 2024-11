Ator de Dawson’s Creek lamenta ter diagnóstico de câncer divulgado

James Van Der Beek, protagonista de Dawson’s Creek, está com câncer. Porém, a notícia não foi dada pelo ator, mas sim pela revista People, pegando amigos e familiares de surpresa, que ainda não sabiam sobre o diagnóstico. “Lidado com isto de forma privada”, disse.

“Eu tinha planejado falar sobre isso longamente com a revista People em algum momento em breve… para sensibilizar e contar a minha história do meu jeito. Mas esse plano teve de ser alterado esta manhã, quando fui informado de que um tabloide ia soltar a notícia”, explicou.

Van Der completou: “Tenho lidado com isto de forma privada até agora, recebendo tratamento e cuidando da minha saúde geral com maior foco do que nunca. Estou em um bom lugar e me sentindo forte. Tem sido uma grande jornada e eu conto mais pra vocês quando estiver pronto”.

James ainda aproveitou para demonstrar gratidão aos fãs e se perdoar com as pessoas próximas pela repercussão do assunto:

“Peço desculpas a todas as pessoas na minha vida para o qual eu mesmo planejava falar do assunto. Nada sobre este processo aconteceu na minha cronologia preferida… Mas nós seguimos com ela, tomando cada surpresa como um sinal, focando em um propósito maior do que teríamos descoberto sem a intervenção divina. Saibam que eu e a minha família agradecemos profundamente todo o amor e apoio. Acompanhemos”, ressaltou.

James Van Der Beek tem 47 anos. James teve o diagnóstico de câncer revelado pela revista People. A família e amigos do ator ainda não sabiam da doença. James Van Der Beek, protagonista de Dawson's Creek.

Além de Dawson’s Creek, James Van Der Beek esteve no elenco de Bad Hair, Pequena Grande Vida, CSI: Cyber, Refém da Paixão, Law & Order, e Morte por Encomenda.

O artista tem 47 anos, é casado com Kimberly Van Der Beek e pai de seis filhos: Olivia, de 14 anos; Joshua, 12; Annabel,10; Emilia, de oito; Gwendolyn, de seis; e Jeremiah, que completou dois.