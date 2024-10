Ator de ‘Irmãos Menendez’ afirma que não usou prótese em cena de nu frontal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Alçado ao posto de galã após interpretar Erik Menendez na série “Monstros: Irmãos Menendez, assassinos dos pais” (Netflix), o ator Cooper Koch vem revelando detalhes das gravações da série em entrevistas.

Em participação em um podcast, o ator de 28 anos se gabou de não ter usado prótese para fazer uma cena de nu frontal.

Na entrevista, o apresentador Andy Cohen, do podcast “Watch What Happens Live”, citava uma lista dos cinco nus frontais mais impactantes do cinema, quando Cooper o interrompeu: “Só para dizer, o meu não era uma prótese”, falou.

“Uau, parabéns para você, Cooper. Você é bem dotado, né?”, elogiou Cohen. “Bom… Sim”, se gabou o ator.

Na cena, Erik Menendez finalmente consegue tomar banho na prisão, após passar dias sem banho por ter medo de usar o chuveiro coletivo.

Ainda no podcast, Cooper falou sobre o desconforto de gravar a cena de nudez. “Não estava com medo, mas na verdade com muito frio”, disse.

O ator também contou como foi conhecer os verdadeiros irmãos Menendez, que estão presos em San Diego. “Não foi exatamente intimidador, foi tipo tenso. Passei tanto tempo estudando e pesquisando sobre eles, então eu estava nervoso”, falou.

Na série, o irmão mais velho, Lyle Menendez, é vivido por Nicholas Chavez, e os pais, José e Kitty Menendez, são interpretados por Javier Bardem e Chloë Sevigny.

A produção, em dez episódios, reconta o crime real dos dois filhos que mataram os pais em 1989, na Califórnia.