Ator de “O Senhor dos Anéis” chama Milei de “palhaço”

Viggo Mortensen diz que presidente argentino é “fantoche da direita” e que melhora na economia atinge só a população privilegiada

Viggo Mortensen como Aragorn em O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) reprodução/IMDb

PODER360 14.mai.2024 (terça-feira) – 11h39



O ator Viggo Mortensen, conhecido por interpretar Aragorn nos filmes de “O Senhor dos Anéis”, chamou o presidente da Argentina, Javier Milei (La Libertad Avanza, partido de direita), de “palhaço” e “fantoche da direita”. Apesar de norte-americano, ele morou na Argentina dos 3 aos 11 anos.

Segundo Mortensen, os meios de comunicação conservadores espanhóis vão dizer que Milei é um “gênio” porque está impulsionando a economia, mas na verdade isso é apenas para o 1% mais privilegiado da população argentina “porque esse palhaço, um fantoche da direita, manipulado por outros, serve eles”.

“Economicamente é conveniente, mas para o resto da população é um desastre total. Não só para as artes ou para o cinema, para as pessoas comuns, pessoas normais do interior, fora da província de Buenos Aires, é um desastre total”, declarou o ator à RNE (sigla para Radio Nacional da Espanha, em português). Ele ainda afirmou que a “situação está complicada” no país.

O torcedor do San Lorenzo, time argentino, vive em Madrid, na Espanha, com a sua mulher, a atriz espanhola Ariadna Gil.

Economia na Argentina O S&P Merval, o principal índice da Bolsa de Valores da Argentina, subiu 54% desde a posse de Milei, em 10 de dezembro de 2023. Em 3 de maio, atingiu 1.452.002 pontos. Em 7 de dezembro, encerrou aos 941.830 pontos.

Ao assumir a Casa Rosada, sede do governo argentino, o presidente deu um choque de gestão. Há uma agenda reformista sendo implantada no país, com privatizações e flexibilização nas relações de trabalho.