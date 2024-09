Ator de The Bear beija atriz em meio a rumores de término com Rosalía

Reprodução TMZ e Divulgação

1 de 1 Imagem colorida de duas pessoas se beijando – ator de the bear com co-estrela – Foto: Reprodução TMZ e Divulgação Beijo do chefe! O astro de The Bear, Jeremy Allen White, foi flagrado beijando Molly Gordon, interesse amoroso dele na série, em imagens divulgadas nesta quinta-feira (26/9). A questão que gerou polêmica é que o ator estava namorando a cantora Rosalía, e o término nunca foi confirmado por nenhuma das partes.

Nas fotos divulgadas pelo TMZ, os atores estão se abraçando e beijando antes de entrarem em um carro.

Jeremy e Rosalía começaram a se relacionar em 2023, após a cantora terminar o noivado com o também cantor Rauw Alejandro e o ator se divorciar de outro relacionamento.

Rosalía completou 32 anos na última quarta-feira (25/9) em uma festa em Paris com várias celebridades como Kylie e Kendall Jenner, Anya Taylor-Joy e Hunter Schafer, que é ex-namorada da voz de Motomami.

Jeremy Allen White venceu o Emmy de Melhor Ator em série de comédia

A espanhola Rosalía usou o boné “Mátria Brasil”

The Bear

Natural da Espanha, Rosalía surgiu com um estilo que chamou a atenção

Aos 31 anos, Rosalía é uma das artistas mais influentes da nova geração

Atenta as tendências, a cantora é um nome forte nas redes sociais

Além de ser uma das queridinhas entre as grifes

As cores vermelho e preto estiveram entre as principais usadas pela cantora

O Urso, Xógum e Bebe Rena lideram indicações no Emmy 2024