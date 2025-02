Ator de ‘Virgin River’ confirma assassinato da mãe e do padrasto

O ator Callum Kerr, conhecido por trabalhos em produções como One Piece, A Roda do Tempo e Virgin River, falou pela primeira vez sobre a morte trágica de sua mãe, Dawn Searle, e de seu padrasto, Andrew Searle, na França. Os corpos foram encontrados na última quinta-feira (8) em Les Pesquiès, com indícios de violência. Dawn foi achada do lado de fora da residência, com ferimentos na cabeça e joias espalhadas ao redor, enquanto Andrew foi encontrado dentro da casa.

Andrew Searle, que trabalhou por décadas como investigador financeiro no combate ao crime organizado, pode ter sido alvo de represálias. Inicialmente, a polícia investigava um possível assalto frustrado, mas agora considera a hipótese de envolvimento de grupos criminosos ou máfia. Vizinhos confirmaram as identidades das vítimas antes mesmo do anúncio oficial das autoridades.

Em um comunicado, Callum pediu privacidade e respeito durante o momento difícil. “Neste momento, Callum Kerr e Amanda Kerr estão de luto pela perda de sua mãe, Dawn Searle, enquanto Tom Searle e Ella Searle estão de luto pela perda de seu pai, Andrew Searle. Forneceremos atualizações conforme apropriado. Obrigado por sua compreensão”, escreveu o ator, que atualmente vive nos Estados Unidos, onde também investe na carreira de cantor country.

A área rural onde o crime ocorreu é monitorada por câmeras de vigilância 24 horas por dia. A polícia já solicitou as gravações de propriedades em um raio de 8 km da residência para avançar nas investigações do duplo homicídio.

