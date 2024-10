Ator diz que biscoito foi seu cachê para estrear em filmes de Adam Sandler

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Figura constante nos filmes de Adam Sandler, Henry Winkler, 78, contou como fez sua estreia no universo do comediante de 58 anos.

O ator revelou ter sido chamado às pressas para substituir outro artista no elenco de “O Rei da Água” (1998). “Ele [Sandler] me ligou no meio da noit e disse: ‘Henry, preciso de um favor. O meu ator não apareceu. Preciso que você pegue o carro agora até Los Angeles’. Eu topei e disse”, recordou, em entrevista ao programa “Let’s Talk off Camera”, da apresentadora Kelly Ripa, 54.

Winkler contou ter recebido um mero biscoito como pagamento por sua participação no longa. “Fiz a barba. Dirigi. Fui. Me sentei. Me maquiaram às 3h30 da manhã. Sabe o que eu recebi? Um cookie.”

Não obstante, ele tem uma relação de enorme gratidão com Sandler, com quem repetiu a parceria várias vezes posteriormente. “Sou apaixonado por ele. Ele é tudo que você está imaginando. É divertido, é diferente. É um cara de família, é leal, engraçado. Ele é maravilhoso! Um cara que tem visão.”

