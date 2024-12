“Ator e diretor de carisma marcante”, diz Lula sobre Ney Latorraca

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou nesta quinta-feira (26/12) a morte do ator e diretor Ney Latorraca. O artista, que faleceu aos 80 anos, enfrentava um câncer de próstata e não resistiu a uma sepse pulmonar.

“O Brasil se despede do grande Ney Latorraca aos 80 anos. Ator e diretor de carisma marcante, nos presenteou com grandes papéis na televisão e no teatro”, disse o presidente em uma publicação no X.

Na homenagem, o chefe do Executivo relembrou papéis marcantes do ator.

“Foi o vampiro Vlad, em Vamp, o Barbosa, da TV Pirata, na TV, e do Arandir em O Beijo no Asfalto, com Tarcísio Meira, no cinema. No teatro, entre as muitas peças, levou milhões de brasileiros às plateias com o espetáculo O Mistério de Irma Vap, ao lado de Marco Nanini, que entrou no livro dos recordes de 2003 por passar 11 anos em cartaz. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores da arte de Ney Latorraca”, finalizou Lula.

Ney Latorraca fez radionovela e teatro estudantil antes de ir para a televisão, inicialmente como figurante, e depois alcançou o sucesso em novelas, séries e programas humorísticos. O ator era casado há 29 anos com Edi Botelho e vivia uma vida longe dos holofotes.