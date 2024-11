Ator Tonico Pereira segue internado com pneumonia no Rio, mas respira bem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ator Tonico Pereira, 76 anos, continua internado na Casa de Saúde São José, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, para tratar uma pneumonia.

O artista, que interpreta o personagem Seu Moreira na novela das 19h, “Volta por Cima”, da TV Globo, está respondendo bem à medicação contra a doença, mas permanece sob observação médica desde a última sexta-feira (15), quando foi internado, segundo informações do jornal O Globo.

A bailarina Marina Salomon, mulher do ator, disse ao UOL que a expectativa é que ele tenha alta nos próximos dias. “Ele só está terminando o ciclo de antibiótico que ele só pode tomar aqui no hospital. Ele está bem, respirando bem, não tem nada de grave acontecendo.”

O ator tem enfrentado problemas de saúde, como trombose, diabetes e pneumonias, nos últimos meses. “Incorporo as minhas dificuldades e problemas de saúde, até para dar mais realidade ao personagem, seja na respiração ou no jeito de andar. Não deixo de trabalhar. É algo primordial na minha vida”, afirmou ele.

Um dos papéis mais conhecidos de Tonico Pereira na TV foi o do mulherengo Mendonça do seriado “A Grande Família”, exibido entre 2001 e 2014.

Tonico Pereira é pai dos gêmeos Antônio Nicolau e Nina Sofia, de 18 anos com Marina Salomon. Além de Daniela, de 50 anos, e Thaia, de 47, do seu antigo relacionamento com a professora Eliane Pereira.