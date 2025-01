Atores celebram vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro: “Viva!”

Neste Dia de Reis, o Brasil saúda uma rainha. Fernanda Torres é ouro. Vencedora do Globo de Ouro na categoria Melhor Atriz de Drama, na noite do último domingo (5/11), em Los Angeles (EUA), a querida atriz é merecidamente o assunto do dia – e, quiçá, da semana. Motivo de orgulho para nós, brasileiros, Fernanda é também – e há muito – uma inspiração para nossas mais respeitadas atrizes, algumas delas também suas colegas de geração.

E NEW MAG ouviu, na manhã desta segunda (06) algumas delas sobre esta importante conquista alcançada por Fernanda que, no filme “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, interpreta Eunice Paiva (1929-2018), a dona de casa que torna-se advogada e defensora dos Direitos Humanos após perder o marido, o deputado Rubens Paiva (1929-1971), morto pela Ditadura Militar no Brasil.

Fernanda Torres era ainda uma garota quando assistiu à antológica montagem de “As lágrimas amargas de Petra Von Kant”. No palco do Teatro dos 4, Fernanda Montenegro, Renata Sorrah e Juliana Carneiro da Cunha em atuações memoráveis. Renata, que é uma referência a muitas de nossas atrizes, festeja o merecido reconhecimento a essa atriz que ela viu literalmente crescer.

