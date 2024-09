Atraso no serviço postal é risco para eleição dos EUA. Entenda

O sistema eleitoral dos Estados Unidos em muito se diferencia do brasileiro. Lá, o voto, além de impresso, pode ser encaminhado pelo serviço postal. Diante disso, autoridades eleitorais estaduais e locais de todo o país alertaram, nessa quarta-feira (11/9), que problemas com o sistema de entrega de correspondência do país podem impedir que os votos sejam computados.

As autoridades afirmaram, no ano passado, que todas as cédulas enviadas pelo correio com carimbo postal, no prazo, foram recebidas pelos escritórios eleitorais locais dias após o prazo final para serem contadas e que o Serviço Postal dos EUA (USPS) ainda não corrigiu os atrasos.

Ainda foi informado que as correspondências eleitorais com endereço certo estavam sendo devolvidas por não terem sido entregues aos eleitores.

As autoridades eleitorais destacam que, mesmo com repetidas tentativas de contato com o USPS, os problemas permanecem.

“Não vimos melhorias ou esforços concentrados para remediar nossas preocupações. Na verdade, muitas das questões levantadas pelos funcionários eleitorais são ecoadas nas descobertas recentes do USPS Office of Inspector General Audit, Election Mail Readiness for the 2024 General Election”, disse a carta.

A Associação Nacional de Secretários de Estado e a Associação Nacional de Diretores Eleitorais Estaduais afirmaram que autoridades eleitorais “em quase todos os estados” estão recebendo cédulas com carimbo postal fora do prazo de três a cinco dias úteis que o USPS declara ser o padrão para correspondência de primeira classe.

A carta foi publicada após o diretor da USPS, DeJoy, ter afirmado que estava pronto para lidar com a enxurrada de cédulas de votação pelo correio esperadas neste ano eleitoral, quando Donald Trump segue plantando dúvidas sobre as eleições dos EUA, alegando falsamente que venceu em 2020.

“Funcionários eleitorais estaduais e locais precisam de um parceiro comprometido no USPS. Imploramos que você tome medidas corretivas imediatas e tangíveis para resolver os problemas de desempenho contínuos com o serviço de correio eleitoral do USPS. Não fazer isso arriscará limitar a participação e a confiança dos eleitores no processo eleitoral”, concluiu o grupo.