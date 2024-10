Atriz da A Praça é Nossa é atacada após publicar vídeos com policiais

Jaqueline Santos, atriz de A Praça é Nossa, no SBT, recebeu uma enxurrada de comentários maldosos nos últimos dias após compartilhar um vídeo com policiais, gravado em São Paulo. O registro repercutiu na web e rendeu mais de 50 milhões views.

Jaqueline também é humorista e viralizou nas redes sociais durante a pandemia, ao produzir conteúdo divertido e engraçado. Além do programa do SBT, a artista já passou pelo Faustão, na TV Globo; no Band Sports, como apresentadora; e atuou na novela Gênesis e do reality A Grande Conquista, ambos na Record.

“Fiquei famosa na internet em 2022, quando comecei a fazer as cantadas. Eu tinha 10 anos de carreira no teatro e zero reconhecimento [de redes sociais]. Aí, no TikTok explodi. Eu nem consigo andar sozinha na rua mais, pois tenho medo de acontecer algo [depois de ser atacada], já que fui assaltada duas vezes”, comentou.

Jaqueline prosseguiu: “Nunca imaginei ter essa fama louca na internet, eu não esperava que fosse dar certo. Eu não consegui isso em 10 anos de TV, mas principalmente com o TikTok, em um ano [fez sucesso]. Depois de três anos fora das telinhas, eu fui pra Praça já muito estourada e lá ganhei ainda mais notoriedade e credibilidade”.

Por conta das imagens com os agentes, Santos recebeu hate. “A internet tóxica caiu matando e [recebi] comentários como ‘morre, Satanás’, ‘que vergonha de ser mulher por sua causa’ e ‘merece ser presa por perturbação’. [As mensagens] me deixaram triste e tomaram uma proporção fora do normal”, lembrou.

Por fim, Jaqueline Santos preferiu priorizar o apoio que teve dos seguidores. “São muitos comentários venenosos que circulam na internet, porém, tem alguns comentários que me alegraram como ‘a melhor humorista dessa geração Z’ e ‘a mais louca e divertida’. Equilibro é tudo, né?”, finalizou.