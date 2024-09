Atriz da Globo denuncia transfobia em voo após pouso de emergência

Reprodução

1 de 1 Isis Broken – Foto: ReproduçãoA atriz Isis Broken afirmou ter sido vítima de transfobia nesta segunda-feira (30/9) durante um voo da Azul. A artista viajada de Recife para o Rio de Janeiro, mas a aeronave precisou pousar em Salvador após uma pane.

Isis Broken explicou que foi buscar informações com um comissário de bordo da companhia aérea sobre o problema que levou ao pouso de emergência e foi tratada pela expressão “senhor”.

“Eu falei que meu nome era Isis, que era ‘senhora’, e ele me chamou de ‘senhor’, um completo desrespeito. Eu pedi o crachá dele para saber o nome, mas ele não queria me dar o nome”, relatou ela.

Isis Broken

Filho do casal trans formado por Isis Broken e Lourenzo Gabriel, Apolo nasceu em 9/12

Isis está tomando hormônios e cumprindo protocolo médico para começar a amamentar Apolo

Isis Broken respondeu às criticas sobre o nascimento do filho, Apolo

No Instagram, ela explicou o caso e disse que o homem insistiu em tratá-la pelos pronomes errados.

“Já estava desestabilizada com toda a situação, com medo e aflita, foi um total desrespeito comigo e com todos aqueles que passaram por esse trauma. Inacreditável que tivemos que passar por isso.”

Em nota, a Azul se pronunciou. “A Companhia informa que tem como política atender seus clientes da melhor maneira possível, por meio de um serviço personalizado, com qualidade, eficiência, presteza e principalmente segurança”, inicia o texto.

“Os tripulantes são treinados e orientados para seguir todos os procedimentos e prestar a assistência necessária aos clientes”, finaliza a nota.