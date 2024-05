Brida Nunes, a mais nova contratada da emissora RedeTV! para atuar nas pegadinhas do programa João Kléber Show, resolveu fazer parte da corrente do bem em prol das vítimas da tragédia que assola o Rio Grande do Sul.

Ela fez uma doação de oito paletes de água com gás e sem gás para ajudar os moradores e afirmou, em conversa com a coluna, que não vai parar por aí.

A atriz que irá doar o dinheiro de sua monetização do TikTok para os centros de caridade que estão auxiliando os desabrigados do estado.

Com apenas 20 anos, uma beleza que chama a atenção e muito carisma, Brida possui mais de dois milhões de seguidores em sua conta no Instagram e é uma das modelos que mais fatura no Onlyfans.

Atriz das pegadinhas da RedeTV!, Brida Nunes faz doações para o RS Divulgação

Número de mortos no RS sobe para 113 O número de mortos e desaparecidos em decorrência das chuvas fortes que assolaram o Rio Grande do Sul subiu, na sexta-feira (10/5), para 113 – outro óbito ainda é investigado pelas autoridades. Há também 146 desaparecidos e 756 feridos.

De acordo com boletim da Defesa Civil, quase 2 milhões foram afetados pelas chuvas em 435 municípios gaúchos. Desses, 337 mil estão desalojados e cerca de 70 mil encontram-se em abrigos públicos.

Até o momento, 70.863 pessoas e 9.984 animais foram resgatados nas cidades do estado. Participam das ações de apoio e resgate na região, 27 mil profissionais, 3.466 viaturas, 340 embarcações e 41 aeronaves.

Previsão de chuvas fortes e deslizamentos A previsão do tempo para esta sexta-feira no Rio Grande do Sul é de chuva forte e volumosa, com perigo de se estender até domingo (12/5). Além disso, institutos meteorológicos sinalizam para o risco de deslizamento de terra, principalmente na área da Serra Gaúcha.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o site Climatempo mostram que as precipitações vêm de forma generalizada em todo o estado e podem chegar a Santa Catarina. A capital gaúcha, Porto Alegre, pode ser uma das cidades afetadas com tempestades.