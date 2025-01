Atriz de ‘Barrados no Baile’ recebe abrigo de ex-marido em meio aos incêndios em Los Angeles

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Conhecida no Brasil pela personagem Kelly Taylor da série “Barrados no Baile” (“Beverly Hills 90210”, no original), a atriz Jennifer Garth postou um vídeo no Instagram em que aparece emocionada com a atitude do ator Peter Facinelli, com quem foi casada por 12 anos. Eles tiveram três filhas.

Jennifer contou que ela e o atual marido, o ator Dave Abrams, estão abrigados na casa de Peter, em meio ao incêndio que se alastra por Los Angeles, nos Estados Unidos. “Eu queria que vocês soubessem que estamos seguros. Peter e sua família nos acolheram e foram muito gentis”, escreveu na legenda.

Um dia antes, a atriz havia publicado a imagem de uma área devastada pelo fogo. “Estamos prestes a evacuar uma segunda vez hoje (…). Estou rezando e tremendo”. No vídeo em que agradece a acolhida de Peter, ela conta que sua casa foi poupada das chamas, “mas há muito o que limpar e estou pronta para ajudar nossos vizinhos, amigos e companheiros de Los Angeles”.

A atriz encerrou dizendo ser grata por ter “um lugar para voltar”, além de elogiar o marido. “O Dave tem sido incrível transportando todas as nossas malas e caixas, carregando e descarregando…”.

Muitos famosos não tiveram a mesma sorte de Jennifer. Entre as celebridades que perderam tudo no incêndio estão Adam Brody, Leighton Meester, Ben Affleck, Anna Faris, John Legend, Billy Crystal, Anthony Hopkins e Harrison Ford. Quem também teve a casa levada pelas chamas foi Paris Hilton. Ela publicou um vídeo em que mostra, desolada, os destroços da sua mansão.

