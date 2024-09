Atriz de novelas mexicanas do SBT sofre aborto espontâneo

Reprodução

1 de 1 Foto colorida da atriz Ana Brenda Contreras – Metrópoles – Foto: ReproduçãoConhecida no Brasil por seus papéis em novelas como Coração Indomável (2013), Teresa (2011) e Sortilégio (2009), todas exibidas pelo SBT, a atriz mexicana Ana Brenda Contreras compartilhou nas redes sociais nesta segunda-feira (9/9) que perdeu o bebê que estava esperando.

“Há uma dor única que vem de preparar um lugar na sua vida e no seu coração para um bebê que nunca chega”, começou ela em seu perfil do Instagram.

“Não importam as semanas, não importa que você nunca tenha abraçado ele; sua experiência e dor são válidas, e embora essas histórias sejam mais comuns do que pensamos pouco se fala sobre isso. Eu quero contar porque aconteceu, foi real e porque eu me senti sozinha mesmo sabendo que não estou”, disse a atriz.

A atriz também relatou que sofre várias perguntas sobre o bebê. O aborto ocorreu há alguns meses. “Com mais um anjinho no céu. Meu amor e visibilidade para todos aqueles que passam por uma perda.”

Veja o post:

