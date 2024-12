Atriz relata perrengues em viagem à África: “Quase sendo presa”

A atriz Clara Moneke compartilhou com os seguidores, neste sábado (21/12), alguns perrengues que passou durante viagem à África. Neste final de ano, a atriz faz uma grande viagem pelo continente africano com a família.

Logo no começo do vídeo publicado nos Stories do Instagram, Clara se desculpou por não estar conseguindo compartilhar os momentos em tempo real. “Gente, atualizações. Eu não consegui postar nada ontem, porque a internet aqui é muito difícil. O meu chip é para o mundo todo, mas a internet aqui é muito oscilada. Eu vou ter que fazer um especial para contar como foi a viagem”, começou.

Ela contou rapidamente sobre alguns dos acontecimentos, enquanto aguardava no aeroporto “Foram muitas emoções mesmo. Tipo assim, de eu chorar quase sendo presa, discutindo com os outros em inglês sem saber falar inglês, com o Exército lá na África do Sul. Chorei, corri, mas conseguimos chegar”, revelou.

Na sequência, Clara mostrou imagens de onde estava indo. Com uma bandeira da Nigéria, ela compartilhou paisagens, comidas e a casa dos tios onde estavam. Foi então que ela deu detalhes sobre um perrengue que passou com a mala.

Segundo Clara, a mala estava com mais peso do que o permitido. Ela levava três pacotes a vácuo: um com as roupas dela, um com roupas para doar e um terceiro com perucas que daria para as primas. Como a mala do irmão estava mais vazia, a atriz decidiu colocar dois dos três pacotes nela.

“Chegando aqui na Nigéria, a mala do meu irmão foi extraviada e estava todo mundo nervoso e eu ‘ai Lucas tudo bem, isso acontece’, sem lembrar que minha roupa também estava lá”, contou a atriz.

Ela, então, tentou resolver a situação da mala com o agente de viagem e só percebeu que estava sem as roupas quando foi tomar um banho no hotel. “Cadê a roupa? Mona, eu sem roupa. Esse lookinho aqui, essa roupa é da Juliana, se não fosse ela eu ia estar com a minha calça da Dolce Gabanna até agora, que foi a roupa que eu vim”.