Atriz se pronuncia sobre a própria “morte” ao ser vítima de golpistas

Grace Gianoukas usou as redes sociais, nesta quinta-feira (19/12), para se pronunciar sobre a própria “morte”. A atriz foi vítima de golpistas que divulgaram o falso falecimento. Com o perfil do Instagram hackeado, ela falou sobre o episódio na conta da colega Daphne Bozaski.

“Hackearam minhas contas nas redes sociais, estão aplicando um golpe! Não caiam. Alguma vez vocês já viram eu fazendo uma coisa dessas? Eu estou bem viva, não morri! Estou na Serra Gaúcha no meu primeiro dia de férias, depois de muito trabalho esse ano e aparece mais essa bomba”, explicou.

Os criminosos pediram dinheiro para Grace e, ao postarem sobre a partida dela, alegaram que seria uma estratégia de marketing: “Isso não existe! A gente só ganha dinheiro trabalhando. Ou roubando, que é o caso dessa gente, que não é do nosso caráter.”

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 Heloísa Bortz 2 de 5 Grace quer mostrar que Dercy é mais do que “uma velha que fala palavrão” Divulgação/ Heloísa Bortz 3 de 5 Na peça, Grace Gianoukas explora Dolores Gonçalves Costa, nome de batismo de Dercy Divulgação/ Heloísa Bortz 4 de 5 Nasci pra Ser Dercy é a primeira homenagem nos palcos à humorista Divulgação/ Heloísa Bortz 5 de 5 Grace Gianoukas interpreta Dercy Gonçalves em peça que é sucesso de bilheteria em SP e vai entrar em turnê pelo Brasil Divulgação/ Heloísa Bortz

Para a CNN, Gianoukas esclareceu que pessoas próximas e parentes ficaram bastante receosos:

“Quem já passou por isso sabe que é uma situação muito desagradável, envolve a gente em um turbilhão de acontecimentos. Primeiro são os amigos ligando preocupadíssimos, acontece uma comoção geral. Uma série de coisas acontecem que pode deixar a gente muito nervoso”, concluiu.

Até a publicação desta matéria, o perfil de Grace Gianoukas seguia inativo.