Atriz Tânia Alves assume namoro com músico 49 anos mais novo

A atriz Tânia Alves, de 75 anos, assumiu o novo namorado nas redes sociais. Ela está namorando com o músico Israel Schottz, de 26 anos de idade.

No Instagram, ela revelou as primeiras fotos do casal e legendou: “Com meu amor, Israel. Felizes para sempre”, publicou ela. O jovem é de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro, onde Tânia mora atualmente.

A artista esteve na primeira versão de Ti Ti Ti, Lampião e Maria Bonita e Pantanal. Longe das novelas há 10 anos, Tânia Alves segue carreira como atriz em filmes e séries, além de administrar um spa com a filha, onde trabalham com medicina natural.