Atropelada por um trem, jornalista morre aos 22 anos

Grace Bentkowski, de 22 anos, morreu no último dia 25 de julho, ao atravessar uma estação de trem. A jornalista americana foi arremessada por 15 metros, ficando gravemente ferida, com traumas internos. No entanto, o falecimento só veio à tona nesta quinta-feira (15/8).

Grace estava na estação de Hegewisch South Shore, acompanhada de outros passageiros, quando o veículo saiu da plataforma a atingindo em cheio. As informações são da emissora WGN 9.

“É o pior pesadelo de todos. Não houve barulho, nem nada. No vídeo, tudo o que você ouve é um baque. Então o condutor toca uma buzina”, disse Phil Bentkowski ao canal, pai da comunicadora.

Phil continuou: “Meu pensamento inicial foi: ‘Isso não é possível’. Presumi que se você fosse atropelado por um trem saindo da estação, obviamente não estaria tão rápido e o pior caso talvez fosse uma perna quebrada”.

O patriarca explicou que, nessa estação em questão, é comum as pessoas caminharem entre os trilhos para chegarem ao estacionamento. No momento da tragédia, o apito do trem não foi ouvido. Grace não fazia uso de celular, nem de fones de ouvido, embora segundo seu genitor, um pilar de concreto pode ter atrapalhado a visão da filha.

Grace foi atropelada por um trem

Grace Bentkowski havia sido contratada, recentemente, por uma emissora americana

A jornalista americana morreu aos 22 anos

Grace Bentkowski

Um financiamento coletivo, aberto na página GoFundMe, já conseguiu arrecadar mais de US$ 27 mil, o equivalente a R$ 147 mil, para ajudar nas despesas do funeral e da cremação de Grace Bentkowski.