Atropeladas, esfaqueadas, queimadas: as vítimas de feminicídio de 2024

No ano passado, o Distrito Federal teve 23 mortes de mulheres classificadas como feminicídio. As vítimas foram queimadas, atropeladas, esfaqueadas e atacadas, na maioria dos casos, por homens com quem chegaram a se relacionar.

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF). Dos 20 autores identificados por esses crimes, 16 estão presos e três morreram após o delitos.

De todos os casos, 12 ocorreram dentro da residência das vítimas, sete em áreas públicas e dois em terrenos abandonados. A maioria, por ciúmes.

Vítimas de feminicídio no DF, em 2024:

Tainara Kellen – 10/1

Diana Faria – 15/1

Antônia Maria da Silva Carvalho – 17/1

Milena Rodrigues – 25/1

Erica Maria de Jesus – 5/2

Simone Santos Ribeiro – 13/5

Daniella Di Lorena Pelaes – 25/5

Zely Alves Curvos – 31/5

Jainia Delfina de Assis – 15/6

Fernanda dos Santos Pereira – 17/7

Rosemeire Campos – 6/8

Juliana Barboza Soares – 20/8

Daíra dos Santos Rodrigues – 25/8

Thaynara Iorrana da Silva Matheus – 28/8

Paloma Jenifer Santos Ferreira – 30/9

Fabiane Araújo – 18/10

Jucelia dos Santos da Silva – 27/10

Denise Rodrigues de Oliveira – 11/11

Maria Mayanara Lopes Ribeiro – 14/11

Bertha Victoria Kalva Soares – 22/11

Nadiana da Costa Santana – 8/12

Keila Cristina Nascimento – 16/12

Relembre alguns dos casos

Tainara Kellen Mesquita da Silva foi a primeira vítima do ano. Ela foi assassinada com pelo menos seis tiros na frente da própria filha, de 5 anos, na tarde do dia 10 de janeiro. O autor do feminicídio foi o ex-marido. O caso ocorreu no Gama.

Um caso que ocorreu em maio e chamou a atenção dos brasilienses foi o de Zely Alves Curvo. Aos 94 anos, ela morreu dentro do próprio apartamento que foi atingido por um incêndio. Um dos filhos dela, o ex-médico Lauro Estevão Vaz, 64, virou réu em julho deste ano.

Em 20 de agosto, Juliana Barboza Soares foi atropelada três vezes pelo ex-companheiro. A filha e a mãe dela também chegaram a ser atingidas pelo autor do crime, mas sobreviveram. O homem segue preso aguardando julgamento.

O mais caso mais recente foi o de Bertha Victoria Kalva Soares. O corpo da assistente social foi achado em uma mata próximo ao carro dela que estava em chamas. O crime ocorreu em Ceilândia e o autor está preso.

Saiba como procurar ajuda

No DF, as delegacias disponibilizam seções de atendimento à mulher e o sistema tem cinco unidades do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (Nuiam), distribuídas na Deam I, Deam II e nas 11ª DP (Núcleo Bandeirante), 29ª DP (Riacho Fundo) e 38ª DF (Vicente Pires).

O registro de ocorrência pode ser feito na Polícia Civil (PCDF), por meio da Maria da Penha Online, plataforma que permite o envio de provas, como fotos e vídeos, e ainda o pedido de acolhimento. As denúncias também podem ser feitas pelo telefone 197, opção 0, e WhatsApp (61) 98626-1197.

Para casos de emergência, a orientação é ligar para a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), pelo número 190. Denúncias anônimas ainda podem ser feitas pelo Disque 180.