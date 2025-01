Atropelamento deixa um morto e quatro feridos na Liberdade

São Paulo — Uma motorista perdeu o controle do automóvel na manhã desta segunda-feira (27/1), matou uma pessoa e feriu quatro na Rua da Glória, no bairro da Liberdade, centro de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, as vítimas tiveram lesões nas pernas e ombro e foram socorridas ao hospital.

A motorista contou à Polícia Militar que perdeu o controle do veículo após o automóvel apresentar falhas técnicas.

Entenda o caso

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após serem atropeladas na manhã desta segunda-feira (27/1), por volta das 10h, na Rua da Glória, no bairro da Liberdade. A motorista afirma que perdeu o controle do veículo;

O Corpo de Bombeiros foi acionado e sete equipes se apresentaram no endereço do acidente;

A vítima fatal foi encontrada já sem vida no local;

Um homem teve uma lesão na perna esquerda e tórax, e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vergueiro;

Outro homem, de 65 anos, foi socorrido pelos bombeiros para o hospital Prevent Senior da Mooca, na zona leste, com fratura no ombro esquerdo;

Uma terceira vítima foi transportada ao hospital Lefort, também na Liberdade, com uma fratura na perna;

A outra vítima também foi encaminhada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não teve o quadro de saúde divulgado.

As causas do acidente seguem sendo investigadas pelos policiais.