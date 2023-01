Atuação de Rafinha na estreia do Vitória será definida na terça

A presença de Rafinha no primeiro jogo do Vitória em 2023 ainda não é certa, mas há grande chance do atacante estar em campo diante do Cordino, quinta-feira (5), às 19h30, no Barradão, na estreia da pré-Copa do Nordeste. “A possibilidade maior é que ele jogue”, projetou o coordenador médico do clube, Luís Filipe Daneu. “A gente está fazendo tudo para que ele possa participar”, completou.

Artilheiro do Vitória em 2022, com oito gols, Rafinha machucou a coxa e precisou se ausentar dos treinamentos com o elenco para realizar tratamento. Ele ficou fora do terceiro e último jogo-treino da pré-temporada, disputado contra o Atlético de Alagoinhas, na última sexta-feira (30), no Barradão. Sem ele, a equipe perdeu para o Carcará por 2×1. O único gol rubro-negro foi anotado por Santiago Tréllez.

Com o objetivo de se recuperar a tempo para a estreia do Leão, Rafinha treinou durante a folga do elenco, no sábado (31), último dia de 2022, na companhia do preparador físico Rodrigo Santana. Ele e o elenco rubro-negro se reapresentam esta tarde na Toca.

A previsão é que Rafinha se junte ao grupo apenas na terça-feira (3). Nesta segunda, ele vai finalizar a transição com mais um treinamento em separado, sob os cuidados da equipe de preparação física do clube.

A decisão sobre a participação do atacante no primeiro jogo da temporada será tomada na terça. “Ele já está em processo final de transição, mas a gente ainda não bateu o martelo. Vamos ter a definição amanhã. Hoje ele ainda vai trabalhar separado. Vai fazer um pouco mais de atividade física na transição para ver se amanhã a gente entrega ele ao grupo”, explicou o o coordenador médico Luís Filipe Daneu.

Caso possa estar em campo, Rafinha deve formar trio de ataque com Osvaldo e Santiago Tréllez. Caso ele não possa atuar, é possível que João Burse opte por povoar mais o meio-campo, com a escalação de Diego Torres e Gegê.

Rafinha teve papel importante no ataque rubro-negro em 2022. Ele chegou à Toca em maio após defender o São Bernardo no Campeonato Paulista. Não marcou gols no estadual, mas reencontrou o caminho das redes com a camisa vermelha e preta. Um dos destaques da campanha de acesso à Série B do Brasileiro, Rafinha defendeu o Vitória na Série C em 18 jogos, 17 deles como titular.